川口オートのＧＩ「開設７４周年記念グランプリレース」は５日、予選２日目が行われた。佐藤励（２６＝川口）は７Ｒ、最終周３コーナーで岩見貴史をまくって１着。誕生日を見事に白星で飾った。「緊張しましたよ。意識してないつもりだったけど、どこかで意識してなのかも。緊張した」と笑って振り返った。前節の浜松ＳＧ全日本選抜から操作性に違和感があり「車が横に行く。縦に進まない」という症状に悩まされていた。だが