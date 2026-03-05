新日本プロレス５日の後楽園大会で、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」に対し怒りをあらわにした。ウルフは初出場となった「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」の１回戦（４日、後楽園）でＨ．Ｏ．Ｔのドン・ファレに敗戦。２月大阪大会で行われた成田蓮とのＮＥＶＥＲ無差別級王座戦に続き、敵軍セコンドの介入など反則三昧の理不尽な