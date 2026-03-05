ロベルト・カヴァリ BY フランク・ミュラーは、機械式メンズウォッチ「PARADISE KING(パラダイスキング)」シリーズを日本限定モデルとして3月5日に発売した。「ロベルト・カヴァリ BY フランク・ミュラー」は、ロベルト・カヴァリの革新的なデザインと、フランク・ミュラーの時計製造技術が融合したブランド。シーズンごとに唯一無二のハイエンドウォッチを発表しており、日本限定モデルは2025年5月にもスケルトンモデルを発売して