韓国-チェコ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCにナイターは韓国とチェコが対戦。始球式には韓国の女性グループ「Red Velvet」のメンバーであるWENDY（ウェンディ）が登場し、可憐な投球で場内を魅了した。WENDYは「Red Velvet」の一員として2014年にデビュー。2018年には日本で初となる単独コンサートを行った。インスタグラムのフォロワーは747万人を誇る。こ