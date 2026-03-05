ダイヤモンドＳ３着のブレイヴロッカー（セン６歳、栗東・本田優厩舎、父ドゥラメンテ）は、日経賞（３月２８日、中山・芝２５００メートル）を目指す。京都記念１１着のメイショウブレゲは阪神大賞典（３月２２日、阪神・芝３０００メートル）へ。シルクロードＳ６着のアブキールベイは愛知杯（３月２２日、中京・芝１４００メートル）に向かう。八坂Ｓを勝ったメイショウゲキリンは障害に転向し、初戦は４月４日か５日の