笠松競馬所属の大橋敬永調教師（おおはし・よしなが、６６）は３月５日の笠松競馬３日目第７Ｒ「Ｂ４組」（ダート１６００メートル、９頭立てに管理するシュネルカガ（牡４歳、父シゲルカガ、明星晴大騎手騎乗）を出走させて１着となり、１９９９年４月６日の初出走以来、３８９８戦目で地方競馬通算４００勝を達成した。