東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の6日の天気をお伝えします。5日は朝からよく晴れて、一日、青空が広がりました。朝の冷え込みは強まり、内陸部では氷点下に迫るほどの寒さとなりました。日中の最高気温は15℃ほどと昼間は暖かくなったものの、気温差の大きい一日となりました。これからの天気です。この後、天気は下り坂となり、6日は朝から広く雨の予想です。雨は昼過ぎまで続きますが、夕方には