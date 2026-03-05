引退した小西一男厩舎から美浦・高木登厩舎に転厩してきたペイシャエス（牡７歳、父エスポワールシチー）と前走のポルックスＳはハンデ６０キロで２着だったヴァルツァーシャル（牡７歳、父マクフィ）は、マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）を予定する。ペイシャエスはエルムＳ、ヴァルツァーシャルはマーチＳを２４年に制しており、２頭ともに２年ぶりの重賞勝利を目指すことになる。