タレント・小島瑠璃子（32）が4日に自身のYouTubeチャンネルを更新。宅飲みしながら近況トークを展開し、昨年から続けていた“金髪”に関するエピソードを明かした。【写真】透け感ワンピースに身を包み金髪姿の小島瑠璃子小島は昨年7月、約5ヶ月ぶりに投稿したインスタグラムで金髪にイメチェンした姿を披露。そこからずっと金髪を続けている。タレントのヒロミ（61）からは「黒髪に戻せって言われて…悪いこと言わないから