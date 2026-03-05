第60回吉川英治文学賞（吉川英治国民文化振興会主催）は朝井まかてさん（66）の「どら蔵」（講談社）に決まったと5日発表された。賞金は300万円。贈呈式は4月10日に東京都内のホテルで行う。5日発表された他の賞は次の通り。賞金は各100万円。【第11回文庫賞】石田衣良さん（65）「池袋ウエストゲートパーク」シリーズ（文春文庫）【第47回文学新人賞】伏尾美紀さん（58）「百年の時効」（幻冬舎）【第60回文化賞】アダ