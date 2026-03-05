3月の訪れとともに県内ではクマの目撃が相次いでいます。きのうは富山市八尾町の山中で目撃されました。春は山菜採りの最中にクマに遭遇することがあり、県は注意するよう呼びかけています。 こちらはきのう午後2時ごろに撮影されたクマの姿です。KNBに写真を投稿した人によると、山の斜面で何かを食べているように見えたということです。 現場は富山市八尾町下笹原の山中です。八尾小学校からおよそ2キロの場所です。 春も注