HKT48卒業後はタレントとしてグラビアやバラエティーに出演するなど、マルチに活動する松本日向さんのデジタル写真集「LUMINOUS」（撮影：下田直樹、税込2200円、発行：ワニブックス）の配信が始まりました。【写真】瞳と唇に視線を奪われそう？フェロモンを放つ松本日向さんHKT48卒業後もグラビアで活躍し、サンテレビ『ボートの時間！』といった競艇関連番組にレギュラー出演するなど、幅広く活動している松本さん。彼女の大人な