LFPバッテリーに「10年・100万km保証」という安心感トヨタの欧州法人は2025年12月15日、ベルギー・ブリュッセルにてBEV（バッテリーEV：電気自動車）のコンパクトSUV、新型「アーバンクルーザー」を世界初公開しました。トヨタは欧州市場においてBEV「bZ4X」を展開しており、さらに新型「C-HR＋」（BEVモデル）の投入も控えています。【画像】超カッコいい！ これが「絶妙サイズ」のトヨタ新型「“ちいさな”SUV」です！ 画像