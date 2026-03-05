新型「“ちいさな”四駆SUV」公開！2026年３月５日、ステランティスジャパンは、日本でジープ初の四輪駆動ハイブリッドモデルである「Avenger 4xe Hybrid（アベンジャー フォー バイ イー ハイブリッド）」を発表しました。「アベンジャー」は、日常で扱いやすいサイズに、ジープらしい冒険心あふれるデザインと機能性を凝縮したコンパクトSUV。2024年9月に先行して電気自動車（BEV）モデルが登場していましたが、今回新たに四