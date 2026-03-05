私はリンカ。夫トシハルが仕事を辞めて数週間。相変わらずダラダラしている様子を見て、やはりもう頑張れないと悟りました。離婚届を突きつけると、トシハルは驚いていました。離婚して距離を置いたほうが良い関係になれるはず。子どもたちに会うな、なんてことは言わない。だけど私は母親として子どもたちを守る責任がある。トシハルは初めこそ拒否していましたが、話し合いを重ねるうちに私の気持ちをわかってくれました。最終的