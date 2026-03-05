絶滅の危機に瀕している名古屋城のお堀のシカ。名古屋市は京都から野生のシカの受け入れを検討していましたが、計画を断念し、動物園などからの受け入れを目指すことになりました。名古屋城のお堀に住む“やまむらちゃん”と母親の“もみじちゃん”は、現在たった2頭で暮らしていますが、“もみじちゃん”は人間でいうと60歳で、あと5年ほどでシカの平均寿命に達します。このままでは名古屋城からシカが消えてしまうという危