福岡県警飯塚署は5日、飯塚市柏の森付近の道路上で4日午後4時10分ごろ、通行中の小学生男児が見知らぬ男から突然両肩をつかまれ「こんな感じで不審者が捕まえてくるから気をつけて」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は70〜80歳くらいで身長155程度。黒色帽子、黒色眼鏡、長袖トレーナー、長ズボン着用。