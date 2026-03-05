５日午前、前橋市の２階建てアパートで火事があり、家の中にいた１人が救急搬送されました。 火事があったのは、前橋市上小出町にある２階建てアパートの１階です。 消防によりますと、５日午前９時４５分ごろ、「アパートの窓から火が出ている」と現場近くの会社に勤務する男性から１１９番通報がありました。火は約１時間後に消し止められましたが、アパートの１室が全焼しました。 この火事で、この