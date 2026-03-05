群馬県警察本部 県警は５日、ことし春の人事異動を発表しました。 県警のことし春の警部級以上の人事異動は、警察官が２１２人、一般職員が３０人の合わせて２４２人です。 本部の新たな顔ぶれです。生活安全部長に齊田斉・交通部長。刑事部長に小菅博司・高崎署長。交通部長に新井淳・伊勢崎署長。警備部長に浦野弘則・生活安全部長。首席監察官に阿部賢哉・総務統括官。地域部長に吉田武・太田署長。 つづいて各警察署