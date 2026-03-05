使わなくなったメガネを開発途上国で役立ててもらおうと、伊勢崎市に本社を置くメガネの販売店が玉村町ライオンズクラブにリサイクルメガネを寄贈しました。 会場にずらりと並ぶ１０００本のメガネ。これらは、メガネ・補聴器の板垣が店舗などで１年間回収したものです。５日に玉村町で行われた贈呈式では、板垣剛副社長が玉村町ライオンズクラブの西口賢太郎会長にリサイクルメガネを手渡しました。 板垣では、ＳＤＧｓへの取り