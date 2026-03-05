太田市消防本部 太田市消防本部は、妊娠中の２０代の女性を病院に救急搬送していた救急車が脱輪事故を起こして到着が１８分遅れ、女性が流産したと発表しました。 発表によりますと、４日午前５時ごろ、太田市内のコンビニの駐車場で女性が腹痛を訴えていると１１９番通報がありました。 女性は別の病院に搬送されましたが、処置が難しかったため栃木県にある自治医科大学付属病院へ転送となりました。救急車は、約２時間