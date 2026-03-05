５日朝、渋川市の県道で高校生３０人が乗った大型バスと乗用車が衝突しました。バスと乗用車の運転手がいずれも軽いけがをしましたが、高校生にけがはありませんでした。 ５日午前７時過ぎ渋川市渋川の県道で「バスと衝突した」と１１０番通報がありました。警察によりますと、大型バスが県道を直進中、脇道の市道から出てきた乗用車と出合い頭に衝突しました。 この事故で、バスを運転していた５５歳の男性と、乗用車を運転して