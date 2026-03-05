アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で中東情勢が緊迫するなか、山本知事は、大型連休に予定していたサウジアラビアへの訪問を取りやめたことを明らかにしました。 トップ外交に力を入れる山本知事は、現在、県議会で審議中の新年度予算案のなかで、大型連休の期間中、サウジアラビアを念頭に中東を訪問する計画を示していました。しかし、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で中東情勢が緊迫していることから、この