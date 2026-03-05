広島県教育委員会の県立高校を再編する計画案を巡り、県議会で質問が相次ぎました。県教委は、広島市や福山市、呉市などの県立高校18校を7校に統合・再編する計画案を示しています。2月17日からは、計画案に対する県民からの意見を募っています。5日の委員会では、再編方法など計画案をめぐる質問が相次ぎました。■上野寛治 県議「統合とはそれぞれの学校を廃止して、新たな学校をつくるということです。集約する学校を残して、片