これからの気象情報です。 6日(金)は、天気が下り坂に向かいそうです。 ◆警報・注意報 現在、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、中越と上越に濃霧注意報が出ています。 ◆3月6日(金)天気 ・上越地方 日差しが届くところも次第に雲が厚くなり、夜遅くは雨雲がかかるでしょう。 最高気温は11℃前後の予想です。 ・中越地方 昼ごろまでは広く晴れますが、一部で濃い霧の出るところがあるでしょう。 また、夜は