福山市は去年12月、福山市光交流館改築工事の費用およそ2億4千万円を議会の議決を得ずに契約していたと発表しました。予定価格が1億5千万円以上の工事は議会の議決が必要ですが担当者は「他部署がやってくれると思った」との事です。議案は5日の市議会で議決されました。【2026年3月5日放送】