去年10月、不要になったいかだを海に不法投棄したとして書類送検された長崎市の水産会社と代表について、長崎地検は不起訴処分としました。 おととい付けで不起訴処分となったのは、長崎市の水産会社と代表取締役の男性です。 水産会社は去年10月、長崎市牧島町の海上に、プラスチック製のパイプでできた「いかだ」約1トンを不法に投棄した疑いで書類送検されていました。 長崎地検は不起訴処分の理由について「起訴