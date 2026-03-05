＜ダイキンオーキッドレディス初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞「おかえり、さくちゃん〜」。小祝さくらの復帰を待ち望んだ大勢のファンから声援を送られ、小祝が復活への第一歩を踏みしめた。【写真4枚】手術後…左腕のギプスが痛々しい左手首のTFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）と診断され、昨年7月以来となるツアーの舞台に帰ってきた。復帰戦の初日は、1バーディ・2ボギー・1ダブ