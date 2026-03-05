『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“カイロス”3度目の正直ならず『大変残念に思っています』」についてお伝えします。◇和歌山県串本町にあるロケット発射場で打ち上げの時を待つ、民間小型ロケット「カイロス3号機」。午前11時10分、勢いよく空へ…。和歌山・串本町（午前11時10分）「3度目の正直へ、いまリフトオフ！」「飛んだ飛んだ」しかし、打ち上げからおよそ1分後、ミッション達成困難と判断され