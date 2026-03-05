「児島キングカップ・Ｇ１」（５日、児島）吉田拡郎（４３）＝岡山・９０期・Ａ１＝が予選トップ通過を決めた。予選ラストだった４日目５Ｒを２コースから２着。得点率８・３３で予選を終えた。６Ｒ終了時点で残りのレースで誰も得点を上回ることができなくなり、その時点でトップ通過が確定した。「３連勝できたときにこれは大チャンスだなと。トップ通過したいと思っていたので良かったです」と笑顔を見せた。２０１９年の