◇オープン戦中日7―9DeNA（2026年3月5日横浜）27日の広島戦（マツダ）で、自身2年ぶり2度目の開幕投手を務める中日・柳裕也投手（31）が、大役指名初登板し5回4失点で降板した。「いいイニングと悪いイニングがはっきりした」初回1死無走者で筒香に左前打されたが、続く宮崎を一飛、佐野を高め直球で左飛。2回は3者凡退と上々の立ち上がりだった。しかし、3―0の3回。四球と安打で無死一、二塁を招き、蝦名に左中間