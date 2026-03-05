「児島キングカップ・Ｇ１」（５日、児島）中村魁生（２７）＝大阪・１１９期・Ａ１＝が、Ｇ１で初めての準優入りを決めた。予選ラストだった４日目５Ｒは３コースから３着。得点率を６・４０とし、途中追加を除いて６回目のＧ１参戦で予選を突破した。「うれしいですね。準優はいつも通り行きたいです」と初めてとなるＧ１戦でのセミファイナルに力を込めた。準優１２Ｒは４号艇で登場。難敵はそろったが、真っ向勝負を挑む