コメの価格に関する最新の調査結果が発表され、今後の見通しを示す指数は下げ止まりましたが、依然として先安感が続いています。【映像】コメの価格見通し 先安感が続く「米穀機構」の2月の調査結果によりますと、今後3カ月のコメ価格の見通しを示す指数は「26」で前の月と同じでした。この指数は横ばいを示す50を下回るほど下落傾向が強まることを表します。5カ月連続で50を下回りましたが、指数としては下げ止まった格好です