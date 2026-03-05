労働基準法の見直しをめぐり、労働者と企業の双方が労働時間を増やすよりも「減らしたい」と回答する方が多いとする調査結果を厚生労働省が公表しました。【映像】厚生労働省が調査結果を公表残業時間の上限規制などを含む働き方改革関連法の施行から5年後の見直しとして、労働基準法の改正が現在、議論されています。厚労省は見直しについてのニーズを把握するため、労働者と企業に対して労働時間をどのようにしたいかなど