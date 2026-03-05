右松隆央氏来年1月の任期満了に伴う宮崎県知事選に関し、元県議の新人右松隆央氏（57）が5日、立候補の意向を表明した。知事選の出馬表明は現職河野俊嗣氏（61）に続き2人目。元職東国原英夫氏（68）も検討している。右松氏は自身の事務所に勤めていた女性にセクハラ行為をしたとして、2023年に福岡高裁宮崎支部から損害賠償を命じられた。