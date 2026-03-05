国会議事堂与野党は5日の衆院予算委員会理事会で、2026年度予算案を巡り、高市早苗首相が出席する集中審議を9日午後に開催する日程で合意した。9日午前に一般質疑を行う。与党は異例となる7日土曜日の一般質疑実施を提案していたが、取り下げた。野党が予算案の13日衆院通過と月内成立を前提とする動きだと反発していた。与党は予算案の審議日程を強行で決めてきたが、土曜日審議については譲歩した形だ。集中審議は「内外の諸