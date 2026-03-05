三井住友フィナンシャルグループは5日、自社のクレジットカード利用でたまる「Vポイント」と、キャッシュレス決済大手PayPay（ペイペイ）のポイントを月内に交換できるようにすると発表した。カード決済の支払いをペイペイ残高から引き落とすことも秋以降にできるようにする。銀行や証券口座を管理できる個人向け金融サービス「オリーブ」の機能を拡充する一環。三井住友銀行以外の金融機関の口座情報を管理できるサービスも3