◇U―NEXTBOXING5」ボクシングWBA世界ミニマム級タイトルマッチ松本流星《12回戦》高田勇仁（2026年3月15日横浜BUNTAI）同級4位の高田勇仁（27＝ライオンズ）が3月5日、東京都東大和市のライオンズジムで練習を公開した。シャドー、ミット打ちのあと、スパーリングも1ラウンド行った。サウスポー対策でタイミングのいい右アッパーを見せるなど、高田は「順調に仕上がっている」と笑顔も見せた。正規王者・松本流星（