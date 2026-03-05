阪神のキャム・ディベイニー内野手（２８）、熊谷敬宥内野手（３０）、植田海内野手（２９）、高寺望夢内野手（２３）のヒッティングマーチが完成した。阪神私設応援団で運営されるヒッティングマーチ委員会が５日、発表した。また、佐藤輝明内野手（２６）の応援歌に今季からファンファーレが付くことも併せて発表された。８日のオープン戦・巨人戦（甲子園）から運用開始となる。阪神・ディベイニー「すごくユニークでカッコ