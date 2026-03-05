1月に神奈川県鎌倉市の住宅で起きた強盗事件で、実行役とされる男6人が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者ら闇バイトの募集で集まった可能性があるということです。無職の青木真弥容疑者（21）ら6人は、1月、鎌倉市の住宅に侵入し、住人の男性を鉄パイプで殴ってけがをさせ、時価およそ1100万円相当の高級腕時計などを奪った疑いがもたれています。警察によりますと、6人は実行役で、犯行後に複数の車で逃走したと