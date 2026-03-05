【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気スマートフォン恋愛ゲームアプリ『天下統一恋の乱 Love Ballad』。「華の章」に続き、忍との恋を楽しめる「月の章」でも、主題歌の制作が決定した。主題歌「契りの月」は、前作主題歌の制作陣が再集結し、佐々木恵梨が今回も歌唱を担当する。主題歌「契りの月」は各社DL＆Streamingサイトにて3月21日（土）0時より配信スタートとなる。●配信開始「契りの月」佐々木恵梨 2026年3月21