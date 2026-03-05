【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティスト・水瀬いのりが3月11日に発売するLIVE Blu-ray「Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record」より、「Calling Blue(overture)〜Turquoise」の映像がYouTubeにて公開された。「Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record」は、⽔瀬のアーティストデビュー10 周年という⼤きな節⽬を記念して、7都市8公演にわたり開催されたアニ