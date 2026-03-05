【モデルプレス＝2026/03/05】King ＆ Princeの永瀬廉と高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が4月13日発売の『NYLON JAPAN GLOBAL ISSUE 07』（カエルム）の表紙に登場。台北での撮影で、これまでにない新しい表情を見せている。【写真】キンプリ永瀬、美人女優と3度のキス◆King ＆ Prince、台北での貴重な2ショット表紙を飾るのは、永瀬と高橋によるKing ＆ Prince。海外での貴重な2ショット・ファッションシューティ