英ＤＭＰインフレ調査（２月） １年インフレ率予想は３．０％、前回から予想外の上昇 英ＤＭＰインフレ調査（２月） １年インフレ率予想は３．０％、１月の２．９％から上昇（市場予想２．８％） ３カ月販売価格予想は３．４％、１月の３．５％から低下（市場予想３．４％）