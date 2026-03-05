ドル指数は上に往って来い、前日レンジと重なる＝ロンドン為替 ドル指数は上に往って来いとなっている。東京午前の９８．６６７からロンドン早朝には９９．２０１まで一時上昇。ロンドン時間に入ると上昇分を戻して９８．７５付近まで低下した。前日NY終値９８．７６９付近へと押し戻された。前日レンジ９８．７００から９９．３２９と重なる水準にとどまっている。 ドルインデックス＝98.91(+0.14+0.14%)