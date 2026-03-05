女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が、４日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜・深夜２時１７分）に出演。美容整形願望について明かした。美容整形願望について聞かれると「やりたいところいっぱいありますよ」と答えた岡田。「私、おでこ狭くしたい」と告白し、「生え際を植毛したい」と続けた。共演者は「わからないけどね」と反応。岡田は「ガチガチに固めている」という前髪を上げ、おでこを全開に。