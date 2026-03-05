◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 韓国-チェコ(5日、東京ドーム)WBCが5日に開幕。東京プールの初日2試合目では韓国とチェコの試合が行われます。試合前のセレモニーでは、名前を呼ばれた選手たちが勢いよく登場。この日のチェコのユニホームには「カタカナ」がありませんでした。というのも、チェコ代表は2月22日からロッテとの親善試合を行っており、この時着用していた「カタカナ」入りユニホームが話題に。