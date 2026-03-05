高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」をめぐり、預かった腕時計を着服した罪に問われた元代表の男が、初公判で起訴内容をおおむね認めました。「トケマッチ」運営会社の元代表・小湊こと福原敬済被告は、2023年から翌年にかけて、「トケマッチ」利用者の男性から預かった高級腕時計13本、合わせて時価1639万円相当を売却するなどし着服した罪に問われています。5日、東京地裁で行われた初公判で、福原被告は起訴内容に