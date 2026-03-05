富山市の下水管のうち、標準耐用年数の50年を経過したものが、昨年度末時点で全体の7.2パーセントだったことがわかりました。きょう開かれた富山市議会の代表質問で答弁した前田上下水道事業管理者が明らかにしました。それによりますと、総延長およそ2600キロの汚水管のうち、50年が経過したものは昨年度末時点で188キロで全体の7.2パーセントにあたるということです。また、この割合は10年後には全体の13.6パー