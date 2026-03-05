来年春に卒業する大学生などを対象とした企業の採用説明会が今月から解禁されています。富山市では、地域で働く人材を確保しようと行政が主催する合同企業説明会が開かれました。合同企業説明会は、富山市と連携協約を結ぶ4つの市町村が、若年層の就職を支援し、人口減少が進む中でも地域の働き手を確保しようと4年前から行っています。ことしは建設業や製造業などの130社がブースを出しました。来年春に向けた就職活動は学